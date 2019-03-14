擁槍防身還幫忙喬事 腰間鼓鼓的露餡被逮

2019-03-14 13:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園市一名48歲李姓男子平日以幫派份子自居，為了避免仇家找上門，隨身都帶著3把槍。警方獲報後與基隆海巡隊共組專案小組，12日晚間前往該處蒐證時，發現李男腰間鼓起，東張西望，偵辦人員判斷他身上帶有槍枝，立刻將他壓制在地起出3把槍。警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將李男移送桃園地方檢察署偵辦。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊與北市松山警分局、桃園市龍潭警分局組成專案小組，並據情資前往桃園市新屋區一帶埋伏勘查，當日原預計蒐證查看，卻發現李男腰際鼓鼓的，而東張西望形跡可疑，決定向前盤查，果然在李嫌腰際發現3支改造手槍，並在彈匣內起出40發子彈，且3支槍已經上膛，非常危險。

李男被逮後，承認持槍並表示喜歡廣交朋友，有些社會事需要處理時，就會持槍相挺，也為了避免遇到仇家，所以會將手槍上膛，隨時應戰。

偵辦人員將槍枝送驗，初驗結果發現均具有殺傷力，不禁捏一把冷汗，訊後將李男移送法辦。

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