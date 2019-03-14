「老同學是偶啦」大媽急奔銀行匯款險被詐

2019-03-14 12:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人突然接到自稱昔日國小同窗的「猜猜我是誰」老梗詐騙電話，對方誆稱因資金周轉不靈急需現金救急，儘管陳婦質疑對方連同聲音及手機號碼都不對，也說不清楚一些陳年往事，但禁不住對方苦苦哀求還是心軟的急衝銀行準備匯款15萬元，幸行員機警通報警方到場聯手阻詐，及時保住陳婦血汗錢。

台中市第六分局協和派出所日前接獲轄內銀行報案，一名婦人臨櫃準備匯款因面露慌張、神色不安，行員直覺有異懷疑被詐騙才馬上通報，警員王偉喬、陳照園趕抵時，只見55歲陳姓婦人一臉惶恐地站在櫃台前，婦人表示是多年交情的國小同學，因資金週轉不靈、亟需用錢，所以才要行員把帳戶裡的積蓄匯到朋友提供的帳戶內。

警方一聽當下就研判是詐騙老梗，一一向婦人詢問朋友資訊，才發現婦人雖曾懷疑對方身分，並向其詢問陳年往事以此探聽，但聽到電話另一頭的哭聲後便不假思索的相信對方，急忙至銀行匯款。

面對警方詢問，婦人這才驚覺不僅對方手機號碼不同，聲音也不一樣，連歹徒所提供的匯款帳號戶名也非同學本人的名字，員警也將網路上相關詐騙手法的新聞提供給婦人觀看，婦人這才恍然大悟遇到詐騙。

警方提醒，遇到來路不明的電話，切記三點原則「多聽、多問、多看」，如果一時之間還是無法分辨真假，不妨先將電話掛斷，撥給親友求證，或撥打165反詐騙專線交由員警協助，以免財產損失。

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