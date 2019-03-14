收到26顆感冒藥國際郵包 印尼女差點吃上運毒官司

2019-03-14 12:46

〔記者黃建華／高雄報導〕嫁來台灣經營小吃部的印尼籍魏姓女子，去年一份從印尼寄來、署名收件人為魏女的郵包有26顆感冒藥錠，卻因藥錠驗出含有四級毒品先驅原料甲麻黃鹼，遭調查單位以涉嫌運毒罪嫌送辦。魏女堅稱郵包不是她的，店裡有幫附近同鄉代收郵件。高雄地檢署採信她的說法，將全案不起訴。

調查局航業調查處高雄站移送指出，在小港區經營小吃部的印尼籍魏姓女子涉嫌在去年1月6日前委託不知名身分人士自印尼將26顆含有四級毒品先驅原料甲基麻黃鹼成分的感冒藥錠郵寄到高雄魏女的小吃部。

經財政部高雄關稅局人員郵檢時查獲，通報調查局航高站人員將藥錠送驗，確認含有四級毒品先驅原料甲基麻黃鹼成分，將魏女依涉嫌運送四級毒品與違反藥事法移送高雄地檢署。

不過，檢方偵查時，魏女矢口否認運毒，並稱該郵包不是她的，她表示自己經營小吃部，附近的印尼同鄉看護都會把故鄉寄來的東西寄到她的店裡，由她代收。

檢方認為魏女未必對感冒藥錠含有毒品先驅原料有認識，此外，除了郵件寫有魏女的名字外，沒有其他事證可證明魏女託人從印尼運送該郵件，自難以運毒罪嫌跟藥事法罪責相繩，將全案不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/