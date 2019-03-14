海參浸泡液鹼增賣相銷大飯店 法院判無罪

2019-03-14 12:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家水產加工業者2015年被查獲以「液鹼45 %」等化學原料，浸泡海參加工增加賣相，分銷至國內知名飯店做為高檔食材，獲利一千五百多萬元，遭檢方依違反食安法起訴，橋頭地方法院依據海洋大學實驗鑑定結果，認定「液鹼45 %」屬「加工助劑」，案發時政府尚未訂定「加工助劑衛生標準」判業者無罪。

該水產加工業者在高雄從事海參、魚皮等水產品製造、販售，被控於2014年3月起至2015年9月期間，透過兩家公司向台塑購入270公斤的「液鹼45 %」原料，做為海參水產加工浸泡用料。

起訴詳列海參加工過程，業者以冰醋酸、清水清洗浸泡24小時，再換2至3次RO水清洗後，再加入「液鹼45 %」清洗、浸泡以增加海參賣相，之後復以RO水浸泡3 天，再放入熱水中煮軟，接續浸泡於蘇打粉加水，每1至2天換水1次，約2星期後以冰水泡置，出售至高雄知名大飯飯、餐館，獲利共計1千5百多萬元。

業者坦承以「液鹼45 %」清洗浸泡海參，但辯稱：所購入之「液鹼45%」 係食品級，係屬「加工助劑」。

橋頭地方法院審理時，徵得檢察官、辯護人之合意後，將全案製程委請海洋大學食品科學系鑑定，經實驗結果，認定本案加工過程使用「液鹼45 %」，應屬「加工助劑」。

合議庭認定被告違反食品安全衛生管理法部分，因本件加工海參過程使用「液鹼45 %」之作法，該「液鹼 45 %」屬加工助劑而非食品添加物，且被告行為時加工助劑衛生標準尚未訂定，不適用食品安全衛生管理法之處罰規定，判決無罪，全案可上訴。

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