從詐團查抄2500萬元藍寶堅尼 中檢20日拍賣

2019-03-14 12:24

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署第57次查扣物變價拍賣，將出現亮眼的藍寶堅尼跑車、瑪莎拉蒂、雙B共4部名車，都是從跨國詐騙集團成員查抄而來，且當天將出現「破億」慶祝活動，該署累計7年餘的變價總額將破1億元，保持全國最高額，該藍寶堅尼跑車新車價2500萬元，約5年車底價1100萬元，瑪莎拉蒂新車價，約5年車底價249萬元，本月20日將在中檢拍賣小棧前廣場進行拍賣。

這場拍賣活動預計3月20日於台中司法大廈正後方，平房宿舍區的「拍賣小棧」前廣場舉行，這幾天中檢積極進行整修及鋪平地面的工作，除了慶祝「破億」活動，也將要求法務部長蔡清祥、檢察總掌江惠民，台高檢檢察長王添盛等人與會，中檢還自製微電影進行形銷宣傳。

據了解中檢從2012年2月開始這項查扣物變價拍賣，已經7年多總記完成56次拍賣，每次都相當轟動，累計變價金額達9808萬餘元，一直維持全國各地檢最高，這次拿出從跨國詐成員查扣的4部名車，最引人注目的藍寶堅尼，型號為Aventador LP700-4，6500cc，2014年出廠，新車價2500萬元，拍賣底價訂1100萬元；瑪莎拉蒂新車價568萬，2013年底出廠，拍賣底價249萬（其中244為抵押貸款）。

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