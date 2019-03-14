刑警激將法 藥頭破口大罵反駁驚覺：說溜嘴了

2019-03-14 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕4名昔日一起長大的同窗好友都染上毒癮，其中張姓男子搖身成藥頭販毒給其他3人，警方日前先逮捕這3人時，他們頻抱怨張男毒品賣得比較貴又不純，甚至常延遲交貨，警方據此拘提張男到案時他原矢口否認販賣，但聽到「不道義」、「不實在」、「手腳不乾淨」等指控反激後，張男再也守不住口風，情緒激動地大聲辯解，這才驚覺說溜了嘴終坦認。

台中市刑大偵五隊日前循線先後逮捕3名同為41歲的莊姓、賴姓及黃姓藥腳，向上追查毒品來源時，得知都是向也是41歲的張姓藥頭購買，清查後發現，這4人是同所國小國中的同窗同學，且因居住地點相近，自小便玩在一起，甚至一同吸食毒品染上毒癮，國中輟學出社會後還一直保持連絡。

警方原本還在思量如何突破3人心防指控張男販毒，未料其中黃男率先發難，忿忿不平的向警方表示，所吸食的毒品皆是向同窗張男購買，但與張男交易實在無奈，常常遇到成份不純或重量與買價不符，甚至推拖交貨等情形，彼此也常因此產生口角衝突。

有了黃男證詞後，警方前天據此上門拘提張男並提出相關販毒事證，但張男堅絕否認，辯稱僅與黃男等3人熟識但不曾販賣毒品，惟經警方提出他曾與黃男因購買毒品產生的齟齬，黃男批評他非常「不道義」、「不實在」、「手腳不乾淨」等指控反激。

此時張男再也守不住口風，情緒激動地大聲辯解，將販毒給黃男的過程脫口而出，張男這才驚覺說溜了嘴已不能再掩蓋，才一改之前的態度坦認確曾販賣安非他命等毒品給黃男等人，乖乖配合警方調查；警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並持續清查張男販毒網絡，向上溯源追查。

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