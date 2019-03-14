「他不是阿熊？」認識1年多 他才知同事竟是假名還被通緝

2019-03-14 12:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕連姓男子13日晚間搭乘公司同事的機車，行駛在桃園市區被警方攔檢，他謊報身分是單名「熊」，卻一直無法圓謊，最終被警方識破他早在2013年就被通緝至今，才會亂報姓名，讓載他的同事在一旁傻眼：「阿熊原來是假身分啊！大家都被騙了1年多。」

連男（42歲）13日晚間搭乘公司同事的機車，因機車速度快、又沒加裝後照鏡，被巡邏的桃園警分局中路派出所巡佐廖勝璋與警員劉維勳、張栢豪，在中山路上攔了下來。

後座的連男滿臉通紅，雖然機車騎士沒酒駕問題，但警方仍依規定盤查他們的身分，連男告知警方：「我叫連熊，已經10多年沒使用身分證，忘記身分證號碼了啦！」

警方查不到連熊的身分資料，連男又改口：「我改過名字，叫阿成啦！」警方仍找不到資料，反倒是連男的同事在一旁著急地幫忙辯解：「警察先生，他是阿熊啦！在公司上班1年多，人很老實，只是愛喝米酒，應該沒問題啦！」

豈料警方進一步追查，確認了連男的身分，更發現他曾於2103年、2108年分別被桃園、花蓮地檢署因酒駕案件發布通緝，讓連男的同事非常傻眼，在一旁愣了半天說不出話。

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