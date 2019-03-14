太醉！站著也能睡 警及時協助返家

2019-03-14 11:33

〔記者黃建華／高雄報導〕太醉！站著也能睡，新興警分局獲報有民眾在七賢路、林森路酒醉路倒，警方趕往將吳男叫起來，未料，吳男又抱著變電箱睡著，讓警方哭笑不得，警方問他家住哪裡也「雞同鴨講」，不知所云，還好警方眼尖發現路旁一支手機，從連絡群組聯繫上吳男妻子，確認其住處後，叫小黃送他返家，免於露宿街頭。

新興分局中山路派出所昨深夜接獲報案，報稱有人路倒於七賢路與林森路口附近，經警員何岳庭、馬肇祥前往查看後發現，該名路倒的吳姓男子（53歲）早已爛醉如泥，醉到不省人事，直接躺臥於地上，警方擔心吳男可能有跌倒或其他身體危害，便先通知消防人員前來評估其身體狀況，所幸吳男經評估後並無身體損害，僅是因為實在太醉了才會直接倒臥於路旁呼呼大睡。

警員何岳庭、馬肇祥於現場費了好一番功夫才將吳男叫醒，然而，酩酊大醉的吳男好不容易起身後，竟又不發一語地轉而趴在一旁的變電箱上站著繼續睡覺，不管警方如何詢問，吳男都說不出自己方才是與何人、在何處飲酒，也說不出自己的身分資料，警方在其身上更是遍尋不著皮夾，一直難以確認其身分，還好眼尖的員警突然在數公尺外的路旁發現一支手機，經確認後果真為吳男酒醉後所掉落，員警何岳庭便利用該支手機連絡上了吳男妻子，在確定吳男確切住處後，便協助叫了一部計程車讓吳男可以順利地返回左營區住處休息，最後，吳男的妻子也在電話中不斷地向警方表達感謝之意，還好有警方如此熱心的協助，才沒有讓其先生一個人在酒後夜宿街頭，甚至造成意外。

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