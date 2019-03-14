「牛奶媽」女兒虐死案 檢求處3共犯無期徒刑

2019-03-14 11:56

女童母親未滿18歲 另移送少年法庭處理

〔記者王捷／台南報導〕今年1月間台南發生一件撼動社會的虐童案，未滿18歲的「牛奶媽」因為1歲多女兒打翻牛奶，瞬間怒火中燒，與表姐夫妻、李姓友人聯手將女童活活打死，南檢今天宣布偵查終結，3名成年共犯雖然都主張沒有殺害女童犯意，但從跡證上認定3人有殺人犯意，向法院請求從重量處無期徒刑，女童母親因未滿18歲，另移送台南地院少年法庭處理。

檢方今天宣布偵查終結，3人在偵訊時主張沒有殺人犯意，不過檢察官認為，女童才1歲多又不能以言語表達，但是4人不讓女童吃飯、睡覺，並不時痛毆女童，顯然有殺人的犯意，將3人視為間接故意犯，

經過檢方調查，自從牛奶媽在前年11月與前夫離婚後，就帶著女童跟3名共犯同住，幾乎每週一次就到外地去玩，每次都是3天，都是由開計程車的李男開車，因此4人長期與女童在同一空間，加上女童只會說「抱抱」、「媽媽」簡單的語句，只能用哭鬧表達，讓4人無法繼續忍受女童，只要女童一哭就打。

尤其從1月1日4人從小琉球玩回台南後，就決定不讓哭鬧的女童夜間吃飯、睡覺，甚至拿女童的頭去撞牆，其中開計程車的李男下手最重。

今年1月15日凌晨，李女跟3人衝夜唱到一半，發現女童體溫下降、沒有呼吸心跳，4人將女童帶到醫院「急救」，才讓這件虐童案曝光，引起社會關注，當時有自認是正義的民眾包圍警察機關、地檢署，造成社會更大混亂，4人落網後，牛奶媽未滿18歲交由少年法庭審理收容，3人則被羈押。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/