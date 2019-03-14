日籍女遊客高雄遇「冏」境 暖警化解

2019-03-14 10:43

〔記者黃建華／高雄報導〕兩名日籍女觀光客來台灣旅遊，昨租用捷運站U Bike腳踏車後，卻因不諳操作程序，還車後無法順利扣款，2人不敢離去，只好打電話報案求助，自強路派出所獲報派員趕往化解「冏」境，讓2名日籍觀光客再三感謝，並稱許台灣警察的服務效率。

新興分局自強路派出所昨接獲通報，指出中央公園捷運站腳踏車租賃站處，有外國人需要警方協助，巡邏警組巡佐曹裕榮、警員張孺禎到場後，發現兩名日籍女遊客站在原地神情焦慮地望向警方，緊張地不斷使用英、日語夾雜的對話，試圖想告知警方他的困難處。

經警員張孺禎安撫她們慌張的情緒，並試著以英、日文加上比手畫腳後，終於了解，原來日籍旅客高島小姐（29歲）與另一名女性友人陽子小姐來高雄自由行，因不會操作租賃站的系統，導致已還車，卻無法扣款繳費，讓高島小姐不敢離去，只好撥打110求助。

警員張孺禎了解狀況後，以手機撥打客服專線，與客服人員釐清高島小姐所操作失誤的問題，並順利排除，隨後更協助他們兩人再次借出兩輛腳踏車供今日行程使用。

兩名日籍女遊客相當感謝警方的協助，稱讚台灣警察的效率真的一級棒，不斷地向警方鞠躬致謝，警方也祝福她們在高雄的旅行能夠歡樂盡興，有任何需要歡迎撥打110，高雄警察會挺身而出。

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