綑綁女友手腳、嘴塞絨毛娃 他被判強制罪但免刑…

2019-03-14 10:32

［記者楊政郡／台中報導］張男因前女友「阿真」（化名）跑到住處鬧自殺，吃30顆安眠藥、持刀躲廁所內、又作勢跳樓，張男強力將她推進屋，又以絨毛娃娃塞嘴巴，以皮帶及衣架綑綁手腳，防她尋短，事後「阿真」告他傷害（已撤回）及強制罪，法官認為張男應可報警、叫救護車等，來防止她自殺，緊急避難行為過當，還好僅造成輕微傷害，判張男犯強制罪，免除其刑。

此案法官找來張男當時新女友、「阿真」的姐姐作證，都認為「阿真」當時確實在鬧自殺，張男新女友與「阿真」有臉書對話，「我吃了30顆安眠藥，我想死」，「不要啦」，「我好痛苦他的無情」，「太傻了吧」等等。

而張男當時與「阿真」的姐姐也有臉書即時通對話，張男請姐姐來帶走「阿真」，但姐姐說「麻煩你、直接報警帶走她，不然叫救護車，我爸媽對她也很無奈」等等。

法官審酌，「阿真」在2017年4、5月與張男分手，又見張男另結新歡，情緒產生不穩定，同年8月11日晚上以自備鑰匙（分手後未交回）進入張男住處，當晚9時許張男返家兩人又發生口角，「阿真」揚言在該址自殺，吃30顆安眠藥，張男將「阿真」推出門外，「阿真」卻作勢跳樓，張男強力將「阿真」拉回屋內，以絨毛娃娃塞住她嘴巴，再以皮帶及衣架綑綁手腳。

「阿真」事後控告張男傷害及強制罪，傷害部分已撤回告訴，強制罪部分，張男強調是緊急避難，防止自殺事件，法官認為當時確有鬧自殺事件，但張男行為手段略顯過當，張男理應報警、叫救護車等，審酌「阿真」身上的傷勢，頭部、雙臉頰、下嘴唇、背部、膝蓋等多處挫傷，傷勢都不算嚴重，兩人審理間也已和解，判處免刑。

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