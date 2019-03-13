涉縱火燒機車還淡定吃早餐 藝人康龍兒聲押禁見

2019-03-13 23:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕資深藝人康龍的38歲鄭姓兒子今天（13日）上午7點左右，涉嫌持打火機點火燒毀住家1樓的機車，民眾目擊機車把手套起火，趕緊上前滅火，大聲喝斥鄭男，警方獲報趕抵時，鄭男坐在公寓樓梯間吃早餐。而康龍聞訊趕到警局，無奈表示，兒子精神狀況不太正常，新北地檢署深夜複訊後，依公共危險罪嫌向法院聲押禁見鄭男。

警方說，有毒品前科的鄭男擔任冷氣工維生，是轄區的治安顧慮人口，昨晚（12日）還因為對妻子家暴進警局，也被警方通報高風險家庭，今天（13日）上午7點左右，鄭男走到住家公寓騎樓，持打火機隨機點燃機車把手套，目擊民眾見狀連忙報案，並協助滅火，避免火勢延燒。

警方獲報趕抵，發現鄭男精神恍惚，無法正常對話，左手掌有燒燙傷，並在鄭男褲子口袋中發現縱火使用的打火機。

康龍與妻子、兒孫住在新北市三重區，去年1月12日住家因為電暖器起火發生火警，康龍帶著孫子逃出火場，但妻子被消防人員救出時已無生命跡象，送醫後不治身亡，未料兒子又涉嫌縱火，讓康龍難過不已。

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