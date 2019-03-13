竹科主管偷吃人妻 無捉姦在床證據獲判無罪

2019-03-13 18:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科高姓主管與同事李姓人妻發生婚外情，從2013年至2017年間多次車震或床戰摩鐵、賓館。李女丈夫林男發現鹹濕訊息，驚覺被戴綠帽怒質問，妻子才供出曾與高男多次嘿咻，並證稱高男下體旁有胎記。林男怒告高男妨害家庭，法官當庭請法警勘驗高男下體確有胎記，但此時李女卻否認有與高男發生性關係，聲稱胎記是因高男蓋電熱毯時不小心看到，由於高男也否認，法官認僅能認定2人關係親密，但無法直接證明2人曾發生性關係，判高男無罪。

判決書指出，李女與林姓丈夫結婚多年，前年林男無意間發現妻子時常與手機暱稱「車英雄」的高男互傳示愛訊息，甚至約定情人節一起吃飯，妻子甚至暱稱高男「老公」，更大膽自拍裸照傳給對方。

林姓丈夫怒質問李女，她才坦承與高男曾車震，也曾前往摩鐵、賓館床戰，林男不滿高男與妻子發生辦公室婚外情，怒告主管高男妨害家庭。

但李女出庭作證時卻翻供，否認與高男有婚外情，她說之所以會知道高男左大腿內側近下體處有一個拇指大小的胎記，是因高男蓋電熱毯時不小心看到。高男也否認曾與李女發生性關係，證稱兩人交往程度快超乎朋友，但仍未突破界線。

法官認為，李女雖曾告知林姓丈夫曾與高男發生性關係，林男也以李女與高男的對話訊息、李女的自拍裸照，認定高男涉有通姦罪嫌，但因無抓姦在床，也未有補強發生性關係的犯罪時間、地點可佐證兩人曾共處一室。

雖李女證稱高男下體胎記部分，經法官當庭勘驗也確認有胎記，但因李女表示那是高男使用電熱毯時不小心看到，因此僅能證明兩人關係親密，但無法直接推論兩人曾發生性關係。

法官認為高男和李女交往已逾越一般朋友程度，但卻無充分積極證據，證明兩人曾在車上、摩鐵或賓館確有通姦的犯行，根據「罪證有疑、利於被告」的證據法則，判高男無罪。

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