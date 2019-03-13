向檢察長許願浪子回頭 更生人賣蛋捲助弱勢

2019-03-13 20:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市大哥手作工作坊劉祐誠和竹北市福將工程行廖國泰，是創業成功的更生人，新竹地檢署檢察長王文德慰勉他們的成就，並以浪子回頭金不換、天下無難事只怕有心人，鼓勵其它更生人以他們為榜樣「重新開始、重心出發」！

劉祐誠年少無知時，加入幫派，導致犯下重案入獄，在獄中接佛教洗禮，深有悔悟，出獄後決定洗心革面。他因更生人身分，求職四處碰壁，想到在獄中曾學製作蛋捲技能，就到夜市擺攤賣手工蛋捲，因生意欠佳，讓他有走回頭路的想法。

正當挫敗之時，他在夜市遇上貴人檢察官許大偉，許大偉介紹他到更生保護會新竹分會尋求協助，給予創業貸款，假日並與更保會協助他推銷蛋捲產品，鼓勵他增加網路購物，才有今天穩定的客源。

劉祐誠為提昇烘焙技能，自費受訓考取乙級證照，開發多項新產品，如專為下班族群特製的「日落麵包」系列產品，他當場向檢察長王文德許下願望，在事業較穩定時，定會幫助其他弱勢朋友。

廖國泰在16歲不慎為幫派吸收，犯下多起案件入獄，醒悟人生百態，體會生命及親情的可貴，出獄後求職困難，所幸獲得更保會的創業貸款，開設福將搬家貨運公司。

廖國泰說，創業時資金有限，親力親為苦心經營，漸有所成，公司名稱改為福將工程行，員工有200多人，有一半是更生朋友，每個人工作之餘也參加反毒、家庭支持服務、社會救助、獨居老人送餐等社會服務工作。

廖國泰更表示，救一個更生人，等是救一個家庭，也是做善事，為此如何協助輔導更生人就業，擺脫過去並為家人接納，已成為他畢生願望與創業的動力。

王文德表示，更生人就業或創業並不容易，一般民眾很較難想像更生朋友想要重新開啟新的人生，必需承受相當大的考驗與挫折，所以更生保護工作更需要社會大眾來參與、支持，對兩人奮發向上，創業成功給予高度肯定與嘉許。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/