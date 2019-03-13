康龍愛妻去年命喪火窟 兒今自家樓下縱火燒機車…

2019-03-13 17:46

〔記者王宣晴／新北報導〕資深藝人康龍的38歲鄭姓兒子今天上午竟持打火機，隨機點火燒毀住家1樓的機車，民眾目擊機車把手套起火，趕緊上前滅火，大聲喝斥鄭男，警方獲報趕抵時，鄭男坐在公寓樓梯間吃早餐，手掌還有燒燙傷，他精神恍惚，面對警方問話供詞反覆，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

警方調查，康龍與妻子、兒孫住在新北市三重車路頭街，去年1月12日住家因為電暖器起火發生火警，康龍帶著孫子逃出火場，但妻子被消防人員救出時已無生命跡象，送醫後不治身亡，而康龍兒子當天外出，排除火警原因與他有關。

警方說，有毒品前科的鄭男擔任冷氣工維生，是轄區的治安顧慮人口，昨晚還因為對妻子家暴進警局，也被警方通報高風險家庭。今天上午7點左右，鄭男走到住家公寓騎樓，持打火機隨機點燃機車把手套，目擊民眾見狀連忙報案，並協助滅火，避免火勢延燒。

目擊民眾還大聲喝斥鄭男：「你在幹什麼！這樣很危險！」鄭男不予理會，逕自走進公寓樓梯間吃早餐，警方獲報趕抵，發現鄭男精神恍惚，左手掌有燒燙傷，在目擊者的指證下，警方也在鄭男褲子口袋中發現縱火使用的打火機。

警方說，鄭男精神狀況不佳，無法正常對話，偵訊時否認犯行，供稱手上的傷勢是工作時不慎燙傷，康龍聞訊趕到警局，也無奈向警方說，兒子精神狀況不太正常，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

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