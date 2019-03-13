譙農會進口紅豆有罪變無罪 同一法院法官見解大不同

2019-03-13 17:56

〔記者李立法／屏東報導〕李姓萬丹鄉民因涉嫌誹謗萬丹鄉農會被訴，一審法官判他拘役30天；李男不服上訴，二審法官認為對於法人的名譽侵害，國家不應秏費資源以刑事手段介入該紛爭，加上李男是否出於惡意存有爭議，故改判李男無罪，還可上訴。

檢察官出身的律師鄭伊鈞認為，「妨害名譽」的認定往往流於偏見，法官自由心證的尺度過大，判決經常出現懸殊落差，國家動用龐大司法資源偵辦這類案件，收到的處罰或遏阻效益卻不大，應回歸民法體系，循損害賠償等管道救濟。

李男去年在臉書張貼「萬丹農會還進口紅豆，你是要害死萬丹紅豆農嗎？萬丹農會沒有責任嗎？萬丹農會出來負責吧」等文字；結果引起萬丹農會不滿，認為李男言論誤導視聽，有損農會名譽，遂提起告訴。

李男辯稱，是政府進口紅豆，他以為農會屬於政府機關，因擔心進口紅豆打壓本土萬丹鄉紅豆，才上網發表評論，他並無誹謗之意。

屏東地檢署偵辦後仍以誹謗罪起訴李男，屏東地院簡易庭法官也認為李男觸犯散布文字誹謗罪，處拘役30天，得易科罰金；李男不服該判決，提起上訴。

屏東地院合議庭法官認為從刑法體系及目的解釋，刑法310條誹謗罪構成要件中他人的範圍，應限於自然人，李男在臉書對社團法人萬丹農會的評論，即使不是事實而有損農會聲譽，也與刑法第310條誹謗罪構成要件不符。

萬丹農會總幹事張枝烈表示，農會維護農民權益立場不容被扭曲，農會對散播不實言論者提告是為導正視聽，並非要致人於罪，農會以包容的態度看待判決結果，不會再上訴。

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