可惡！中國漁船入侵東沙海域 濫捕禁捕物種押回法辦

2019-03-13 16:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國籍「閩龍漁61028」號漁船侵入台灣東沙海域，使用破壞海洋生態甚鉅的滾輪式底拖網，濫捕高雄市政府公告禁止採捕的物種，包括魟魚3隻、軟珊瑚17公斤、海樹44公斤，海巡署監控攔查，押解「閩」船返回高雄港，依違反兩岸人民關係條例、漁業法、入出國及移民法及國家公園管理法移送法辦，是海洋國家公園管理處2007年成立後的首起案件。

東沙屬於高雄市旗津區，高市府於2016年6月15日發文公告，各類珊瑚及珊瑚礁岩、硨磲貝、馬蹄鐘螺、馬糞海膽（白棘三列海膽）、大法螺、海參、軟骨魚類等列為禁捕物種，當時的市長為現任總統府秘書長的陳菊。

海巡署高雄海巡隊指出，3月10日執行「強化東沙海域巡護」勤務過程，發現中國籍「閩龍漁61028」號漁船侵入台灣東沙海域捕撈，監控蒐證後，於11日凌晨約5點41分，在距離東沙島東方11.6浬處，強制登船攔查，共有漁獲約2000公斤，將「閩」船及10名中國船員押回高雄港法辦。

高雄海巡隊強調，經海洋國家公園東沙管理處認定，「閩」船漁獲包括魟魚3隻、軟珊瑚17公斤、海樹44公斤，這是高雄市政府公告禁止採捕的物種，且「閩」船使用破壞海洋生態甚鉅的滾輪式底拖網，為海洋國家公園管理處成立後首次查獲。

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