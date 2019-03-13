海巡人員搞大少女肚子獲緩刑 醫師助墮胎被判囚11個月

2019-03-13 15:37

〔記者黃建華／高雄報導〕這個婦產科醫師有夠衰！一名在海巡署興達港安檢所服役的蕭姓男子3年前在臉書邂逅一名未滿16歲的小女友，搞大少女肚子，未經女方父親同意，竟帶往陳姓醫師處看診，取得RU486墮胎藥服用墮胎，東窗事發，蕭男一審判刑1年2月、緩刑3年。反而是幫忙墮胎的陳姓醫師一、二審都被依墮胎罪判刑11個月，3千元看診費還要沒入。全案可上訴。

判決指出，蕭姓男子於2015年9月30日入伍，為陸軍一等兵，服役於海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局〈現改制為海洋委員會海巡署南部分署南巡局興達港安檢所），2016年5月間，蕭男透過社群網站臉書認識一名未滿16歲少女，雙方於同年8、9月間發生3次性行為，少女於同年10月中旬發現懷孕後，因年紀尚輕，唯恐父親知悉會責怪，未徵求父親同意下，擅自決定前往婦產科診所墮胎。

蕭男因此開車帶少女前往前鎮區某診所看診墮胎，陳姓醫師獲悉少女來意，並以超音波檢查確認少女懷孕約7、8週後，明知少女未婚且係未滿18歲，如欲施行人工流產，依優生保健法所列得施行人工流產之情形，仍應得其法定代理人或輔助人之同意才行。但少女僅有蕭姓男友陪同，並表示不願讓其父母知悉懷孕，陳醫師開立俗稱RU486之美時保諾錠與子宮收縮劑給少女服用，並收取墮胎費用2600元，下體出血而墮胎。少女後來有兩度回診，每次收費200元。

後來少女與學校輔導主任晤談時，提及與蕭男發生性行為及懷孕墮胎，學校通報後，警方始循線查悉上情。

案經橋檢起訴，蕭男一審被橋院判1年2月、緩刑3年。反而是陳姓醫師辯稱，看診時發現胎兒沒有心跳，研判是死胎，才開立墮胎藥給少女。不過，陳姓醫師還是遭判刑11個月。

陳醫師不服上訴二審，但高雄高分院認為，陳姓醫師已有墮胎前科，遭判刑10月、緩刑2年，猶不知警惕，於緩刑期滿後再犯這起意圖營利加工墮胎犯行，雖是出於少女央求，但合議庭仍駁回上訴，維持原判有期徒刑11月，以資懲儆。可上訴。

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