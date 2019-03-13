是誰搶走了我的麥克風？ 業務員私吞190支判處6個月

2019-03-13 15:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕余姓男子在從事行動卡拉OK麥克風銷售業務時，因不滿公司提供的待遇不如預期，加上貸款、欠債等經濟壓力，私下把190支麥克風，以較便宜的價格賣出，把貨款入私囊；余男行徑被公司發現後自首。余男不僅把私吞的37萬餘元吐出，也被依業務侵占罪，被苗栗地方法院處6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，余男於2016年7 月間，受僱某家影音科技公司，擔任行動卡拉OK麥克風銷售業務人員。余男基於侵占業務上持有之物的犯意，從當年7 月20日起至同年10月底止，接續侵占公司2款麥克風，再分別以每支1500、2000元之價格，對外變賣給數家廠商；經公司發覺有異，清點麥克風數量後，余男形跡也敗露。

余男向公司坦承把約170支的麥克風拿出去變賣，希望公司不要報警，給他自新機會，但公司一口咬定余男侵占了1600多支，要求余男簽立自白書，賠償公司損失金額；余男不願數量被「灌水」，向檢方自首。

余男於審理時供稱，他當時有車貸，每月6 、7 千元，修車費用2 、3 萬元，還有信用卡費，之前欠約10幾萬元，公司給的待遇不如當初所承諾的，心理不平衡，又有資金的缺口，所以才鋌而走險利用業務之便拿一些麥克風私下賣錢。

法官調查，公司以總進貨量減掉銷售及庫存之計算方式，僅能證明公司有所計算數量之麥克風缺額，至於該缺額是否均為遭被告所侵占，尚有疑義；且經調查余男交易廠商，得知數量為190支，與余男供稱數量較符合。

法官審酌余男擔任公司之麥克風銷售業務人員，本應忠實履行職務責任，竟因不滿待遇及個人財務問題為一己之私利，恣意將業務上持有之麥克風侵占入己變賣，實有不該；考量被告所侵占之麥克風支數，且前無任何犯罪科刑之紀錄，並已將不法獲利的37萬餘元歸還公司，依業務侵占罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

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