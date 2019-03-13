內湖社區巡守隊20年服務不斷受肯定 誕生3里長、1代表

2019-03-13 14:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕目前民間常有許多社區巡守隊，在夜間排班、巡邏社區，替大眾治安把關，尤其是鄉間區域，地廣人稀，巡守隊更妥善發揮輔助警方作用。苗栗縣通霄鎮內湖社區巡守隊更是佼佼者，服務二十年受到鄉親肯定，其中更有三名隊長先後獲選里長，一位副隊長當選鎮民代表，傳為佳話。

內湖社區巡守隊包括已故隊長何獻華、前隊長呂峰雄、現任隊長林輝權都因熱心服務、獲鄉親勸進擔任過當地內湖里里長，副隊長翁英雄也曾任鎮代會副主席，可見內湖社區巡守隊默默的付出能被看見。

林輝權說，自二十六歲加入守望相助隊，感謝大家犧牲奉獻，造就如今的大家庭，自己更是大家庭成立至今誕生的第三位里長，讓他笑說巡守隊儼然「成為「地方里長產生器」，眾人會繼續為鄉親服務。

副隊長翁英雄是基層警察出身，他更能體悟社區安全需要集結眾人之力，一九九九年由年由已故里長何獻華、前里長呂峰雄與翁英雄無償提供隊部空間共同召集創隊至今，無論風雨，如今迎來巡守隊第二十年，讓人感動。

內湖社區巡守隊除了巡邏，每當豪雨來臨也身先士卒四處了解何處有樹木或是電線桿斷裂影響交通，除了回報主管機關更指揮交通，而巡守隊員手拿指揮棒，護送一名身障人士或是學童、小孩過馬路場景更是屢見不鮮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/