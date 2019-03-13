見老闆娘「校長兼撞鐘」有機可乘 他順手牽羊

2019-03-13 14:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市涂姓男子到北屯區一家麵攤吃麵，見店內僅老闆娘一人「校長兼撞鐘」忙得不可開交，竟趁機偷走老闆娘手機以及放置店內的愛心零錢箱，警方獲報趕往卻因店內監視器故障未錄到竊嫌身影，所幸經老闆娘指認竊嫌可能特癥，警方隨即在附近地毯式搜尋果見涂男攔捕到案送辦。

台中市第五分局文昌派出所當天接獲轄內大連路上一家麵攤報案，老闆娘表示，案發當時店內雖然只有一名客人，但因她身兼數職，除要煮麵、洗碗、清理桌面還要收錢，忙得不可開交，未料等該名客人離開後，才驚覺放在櫃檯充電的蘋果8手機，及內有新台幣546元的愛心零錢箱不翼而飛。

警員彭志隆、林英漢獲報趕抵現場先了解原委，原本要過濾店內監視器揪出可疑竊賊，卻因監視器故障無法調閱，

警方研判該名客人的嫌疑最大，經詢問老闆娘相關特癥後得知他吃麵後騎車離開，立即在麵攤附近展開地毯式搜尋，果見46歲涂姓客人正騎著機車在路上閒晃上前攔查。

面對員警盤查涂男原一派鎮靜，幸員警經驗老到突破心防他終於坦承，並自機車置物箱拿出贓物交付，他供稱因手機損壞，見新穎手機在前還有底座未牢固零錢箱，加上店內僅老闆娘一人「校長兼撞鐘」忙得不可開交，才會一時起盜心，吃麵後「摸蛤兼洗褲」順手牽羊，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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