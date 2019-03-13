併排臨停申訴未過來電跳針碎念 車主仍遭開罰600元

2019-03-13 14:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市50歲陳姓男子，日前開車要載到診所看病的太太，一時找不到車位，將車子併排臨停在機車格旁，遭人檢舉而被開罰，陳男事後認為他臨停，且人在車上，哪有違規呢？警方表示，陳男雖符合臨停條件，但併排停車更危險，維持違規併排臨停開罰600元。

警方表示，陳男找不到停車位，圖一時方便，將車子併排臨停在路邊機車格的左方，經民眾提供影片上網檢舉，警方受理後，檢視影像事證明確，以違規併排臨停開罰600元。

陳男收到紅單後，認為他僅臨停2分多鐘，隨即駕車離去，應該沒有違規，向裁決中心提出申訴。警方查證後認為舉發無誤。

陳男收到裁決中心的回覆後，日前再度致電警分局交通組，並表示違規檢舉照片中，時間相隔短暫，且當時他人都在車上，並未離開車輛，哪有違規呢？

三民第二分局交通組組長劉易鑫表示，陳男雖違規停車未滿3分鐘，且駕駛人並未離開車內，符合「臨時停車」條件，但他違規併排停車事證明確，因此依違規併排臨停開罰600元，否則違規併排停車則需開罰2400元。

劉易鑫強調，很多駕駛人誤以為人在車內，就不會違規有情形，這是錯誤觀念，民眾別因貪圖一時方便，任意併排違停，違規受罰事小，若衍生交通事故就得不償失。

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