女警喬裝應徵賣淫女 釣出面試「雞頭」

2019-03-13 14:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名女警去年看到「南方就業情報」登有「歡迎浪漫優質的您，可隨時上班，高薪入袋」的徵才廣告，研判是色情業引誘女子賣淫，喬裝應徵，釣出刊登廣告的蘇姓「雞頭」，蘇男面試時告知「全套」、「半套」賣淫拆帳比例後，就遭女警逮捕。高雄地院一審將蘇男依圖利引誘性交罪，判刑4月，如易科罰金12萬元。

判決指出，有多次妨害風化前科的蘇姓男子，去年1月間，以新臺幣3000元之代價，在「南方就業情報」第7版北高雄求職欄，刊登「歡迎浪漫優質的您，有困難不要看人家的臉色，隨時上班，可高薪入袋，現領，並留下電話要應徵者洽「劉姐」的廣告內容。

一名女警於同年1月23日發現上開廣告，電話聯絡後喬裝應徵，釣出蘇男與她面談，蘇男向女警表示：全套性交易40分鐘，收費2500元，接客之女子可從中獲取1700 元等；若是半套性交易50分鐘，收費1600 元，接客之女子可從中獲取800 元等語，以此方式引誘女子為性交行為以營利，女警聽完立即表明身分後將蘇男逮捕送辦。

蘇男在法院坦承犯行，但辯稱年老經濟不好才出此下策，法官審結將他依圖利引誘性交罪，判刑4月，如易科罰金12萬元。可上訴。

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