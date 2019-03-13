獨家》桌遊會館變相經營賭場 刑事局通令各縣市警方查緝

2019-03-13 12:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市去年3月發生一起桌遊會館涉嫌詐賭，有人輸了上千萬元，「郎中」戴特殊眼鏡詐賭被抓包，慘遭圍毆並上傳網路，這家桌遊會館事後歇業，但全台各地類似掛「羊頭賣狗肉」經營賭場的桌遊會館卻如雨後春筍開設，今年春節並相繼傳出有民眾豪賭輸了數千萬元，刑事局近日通令各縣市警方展開查緝。

據了解，包括台北、台中、高雄等地的「桌遊餐廳」會館，目前開設不少家，業者店內裝潢豪奢有如國外賭城賭廳，並有德州撲克、百家樂、21點等牌桌，僱請穿著火辣的正妹發牌，有的是純益智娛樂，或舉辦比賽、以獎金攬客。

不過，也有業者其實是掛羊頭賣狗肉，暗中經營賭局，並仿國外賭場有「線頭」負責招攬賭客。

今年春節期間，各地傳出不少黑道角頭、富二代、知名富商出入類似桌遊會館豪賭，一夜輸了數千萬元，有人因此跑路，部分則衍生催收帳款糾紛。

據了解，刑事局獲報，為避免類似暗藏賭局的桌遊會館形成治安隱憂，近日通令各地警方，即日起針對轄內可能暗藏賭局的桌遊會館展開蒐證查緝。

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