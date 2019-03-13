每年都有送！里長競選期間贈敬老沐浴乳禮盒 獲不起訴

2019-03-13 11:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓里長去年競選連任時，向基隆市兵役課申請12萬拿來買沐浴乳禮盒，送給年滿65歲民眾及滿55歲的原住民老人，被警方認為有賄選之虞，將他移送法辦。陳姓里長則稱自己當選後，每年都有送敬老禮盒，並非為了選舉而送。基隆地檢署偵辦時，發現陳姓里長給予禮盒時未尋求里民支持，難認定涉嫌賄選，予以不起訴處分。

警方調查，陳姓里長於去年10月14日下午，在里民活動中心發放價值150元的沐浴乳禮盒，但適逢里長選舉前一個月，認為他有賄選嫌疑，將他依違反公職人員選舉罷免法，移送基隆地檢署偵辦。

陳姓里長向檢察官喊冤表示，禮盒的經費是自己向基隆市兵役課申請國軍睦鄰經費補助而來，自從2014年當選後，每年就會在重陽節發送禮盒給里內長者，但絕對沒有要求受贈者支持自己。

檢察官調閱相關資料發現，陳姓里長確實有擬訂重陽節敬老活動計畫書及經費概算表，而詢問多名領取禮盒的里民，均表示未聽到陳姓里長有請託投票支持，難認定有雙方有行求、期約等行為。檢察官認定，陳姓里長犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

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