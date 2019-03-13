北市仁愛圓環車禍多 警宣導安全變換車道

2019-03-13 11:16

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市警大安分局交通分隊統計去年轄區仁愛敦化圓環車禍事故高達223件，其中因變換車道不當或未保持安全距離的之肇事因素（轉彎未依規定、未注意車前狀況、未依規定讓車、未保持行車安全間隔等）佔整體肇事原因近9成，因此除持續與道路交通工程主管機關建議相關改善措施外，今也提供車禍案例影片，宣導相關安全駕駛觀念。

大安分局表示，依道路交通安全規則第102條規定，車輛行經多車道的圓環，應讓內側車道的車輛先行，惟仁愛敦化圓環計有5個車道，除應禮讓內環車輛先行外，切換車道時亦須注意外側車道直行車輛，倘遇尖峰時間車流量大，無法直接切換車道出圓環，亦可再繞行一圈駛出，避免驟然變換車道造成交通事故。

大安分局呼籲，民眾如要行經仁愛敦化圓環，可預先規劃行車動線，如要在圓環右轉可提早切換至慢車道行駛，再行駛外環右轉；另要在圓環左轉車輛，可直接行駛快車道至圓環，並漸進式切換至外側車道駛出圓環，減少環內變換車道頻率及交織情形，提前改道分流，以增加行車安全及順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/