自殺前與鄰人告別 警覺有異火速趕抵救回

2019-03-13 09:36

〔記者王涵平／台南報導〕6旬婦欲自殺前與鄰人提到告別話語，白河警分局仙草派出所長黃源利獲報後，判斷婦人有輕生念頭，火速趕往婦人家中，果真婦人身旁放置農藥，即時救回一命。

鄰居聽到婦人的厭世語句，向白河分局仙草所所長黃源利反映，黃直覺異狀，火速趕往現場，但婦人將自己鎖在屋內，黃不斷拍打叫門，婦人才開門，黃源利安撫婦人情緒後，婦人稱其兒子患有精神疾病，常於酒後鬧事並對其施暴，長期不堪其擾，感覺活得非常痛苦，不如一了百了，購買農藥準備了斷此生。

黃源利發現婦人身旁有一罐「年年春」農藥，黃會同仙草里長、仙草里幹事、白河區公所社會課人員，合力勸導打消婦人尋短念頭，並由里長取走農藥保管，防止其再度尋短，同時協助將其兒子強制送醫治療。家屬對老婦安然無恙，情緒相當激動，非常感謝白河分局員警的細膩與耐心。

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