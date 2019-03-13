豐滿女業務誤信吸毒能減肥 嗑藥後自摔受傷被警查獲

2019-03-13 09:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高姓女子不滿意自己圓潤身材，誤信友人「毒品可減肥」的說法，買毒吸食後精神恍惚，搖晃走在路上自摔，高雄新興分局員警前往扶助，高女拿證件時意外露出一包K毒，被眼尖員警發現，查獲42.66公克毒品，將她移送法辦，

警方今指出，中正三路派出所獲報復興路上有女子受傷需協助，警方立即趕往現場，到場驚見一名女子血流滿面，經救護人員初步研判為跌倒自摔，造成臉部、鼻子多處挫傷，衣服及雙手都沾滿了鼻血，該名女子經醫護人員救護後無生命危險，但目光呆滯、精神恍惚，連站都站不穩卻婉拒送醫。

警方擔心再次發生意外欲送其返家，但高姓女子（39歲）始終說不清住在哪裡，一下說是住飯店，一下說是住旗津，警方只好將她帶返所查證身分，請她將皮包內的證件拿出來時，該名女子卻故意遮掩，眼尖的員警立刻察覺不對勁，瞄見其隨身皮包內有1包白色結晶體，要求拿出受檢，高女才坦承是毒品。

沒有前科從事業務的高女供稱，因聽從友人建議稱毒品可以減肥，才買K他命吸食希望能成功減重，但尚未減肥成功，就因吸食毒品精神恍惚，行走在路上自摔受傷被警查獲。

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