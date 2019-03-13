彰市曉陽路300公尺路面明施工刨除 沿線全清空

2019-03-13 09:08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市曉陽路地下道入口處穿越中正路100公尺長路段，昨天入夜後展開路面刨除鋪設柏油工程，今天清晨6時完工，路面嶄新平坦，緊接著明天將先進行曉陽路至中山路口處300公尺長路段，門牌號碼雙號路面刨除鋪設柏油工程，預計入夜前完工，15日則將持續進行門牌號碼單號的路面刨除鋪設柏油工程，沿線需淨空，呼籲民眾將汽、機車遷移，以免影響施工。

曉陽路地下道入口處穿越中正路100公尺長路段在今天清晨6時鋪設柏油後，路面煥然一新，施工單位同時畫設標線、機車專用道、雙黃線等交通路線，許多汽、機車用路人行經時都說：「路面好平坦！」但也有人說，希望短時間不要又開挖埋設管線。

明天將持續進行曉陽路至中山路口處300公尺長路段，門牌號碼雙號路面刨除鋪設柏油工程，沿線都已寫上「施工請勿停車」字樣，預計入夜前完工，後天則將持續進行門牌號碼單號的路面刨除鋪設柏油工程，有民眾四處詢問「甚麼時候移車」、「甚麼時候可以停車？」市公所工務課呼籲民眾將停放沿線的車輛遷移，以免影響施工進行。（10:24更新）

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