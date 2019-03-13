抓到了！台灣獼猴大鬧嘉義市 研判是出沒市區7年「老鳥」

2019-03-13 00:02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕一隻台灣獼猴今天（12日）上午出現在嘉義市南興國中校園，後來又潛入南興路民宅，市府農牧科人員接獲通報後，發射麻藥吹箭捕獲，研判這隻獼猴可能是7年來常出沒在蘭潭環潭公路、後湖工業區等處的獼猴。

嘉義市政府建設處農牧科員何宗禧說，研判這隻公猴至少10歲，7年前第一次發現牠在城隍廟附近民宅外牆，雖然沒有騷擾或傷害民眾情事，但民眾通報市區出現獼猴，讓大家不解為何獼猴會在這裡，雖有準備吹箭，但找不到適當時機出手，只好放牠一馬。

5年前，又有民眾通報嘉市大雅路附近民宅出現獼猴，農牧科人員到場後未發現蹤跡，無功而返。翌年，蘭潭國小旁民宅又通報發現獼猴，農牧科人員在誘捕籠外，以植物覆蓋，加上香蕉誘食，但獼猴很聰明，只吃籠外香蕉，沒進籠內，誘敵策略最後失敗。

何宗禧說，後來又有民眾通報嘉義國中、崇仁護校、後湖工業區等處有獼猴現蹤，因都是單獨一隻，不見同伴，研判這隻獼猴應是落敗猴王或想篡位失利的公猴，才被趕離猴群，獨自在外討生活。

今天上午近8點，南興國中通報校園內有獼猴現蹤，農牧科人員到場後，獼猴已逃之夭夭，何宗禧等人沿途訪查，最終在南興公園對面3樓民宅屋頂找到牠，發射麻藥吹箭將牠捕獲。

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