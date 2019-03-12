高市去年逼車開單70件 嚴重者依強制罪送辦

2019-03-12 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所今表示，全國去年逼車開單481件，其中高雄有70件，最高可罰2.4萬元，警方表示，若駕駛惡意逼車達限制他人自由，可依刑法強制罪送辦。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第43條規定，若汽機車駕駛人任意以迫近、驟然變換車道，或以其他不當方式迫使他車讓道，或是沒有突發狀況，卻在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，均認定為危險駕駛中的逼車行為。

監理所統計全國去年逼車危險駕駛行為，警方依法舉發開單共計481件，其中高市就有70件，其中任意驟然變換車道迫使他車讓道30件、任意以迫近迫使他車讓道40件。

監理所指出，機車駕駛逼車依法可罰1萬2000元至1萬8000元，汽車駕駛逼車可罰1萬8000元至2萬4000元，除了當場禁止駕駛，並吊扣牌照3個月，駕照也會被記3點。

警方表示，若駕駛逼車肇事吊銷駕駛執照，一旦惡意逼車行為嚴重，造成他人進退不得，也無路可行，達到限制他人自由，將依刑法強制罪嫌送辦。

楠梓區曾發生黃姓男子因起床氣作祟，竟對許姓騎士惡意逼車擋路，10秒中踩了8次煞車，造成後方許男險象環生，被民眾拍下PO網，警方循線將黃男依強制罪送辦。

警方提供民眾遇到逼車的自保之道，應保持冷靜，避免與對方衝突，並趕快報警，靠路邊停車，馬路競速更危險，並以行車紀錄器或手機蒐證，保留證據方便警方偵辦。

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