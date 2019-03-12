鼓山分局老舊成危樓 原地重建下月8日暫搬遷

2019-03-12 22:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山分局屋齡已逾40年，警政署長陳家欽時任高市警局長時，爭取近9億元前瞻計劃經費，鼓山分局獲核定原地重建，經費約四億餘元，預計分4年完工執行，官警於下月8日先遷往中山國小舊校區辦公，搬遷工程不小，預計十一天內要完成辦公廳室遷移。

高雄市府申請8千8百多億前曕計劃，除了軌道經濟外，亦有針對各縣市警政廳舍進行耐震補強，高市警局爭取近9億元經費，其中7.7億元花在重建，另1億多元投入10個分局耐震補強。

鼓山分局表示，新建辦公大樓已核定為「前瞻基礎建設」中的「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」計畫第一期方案，並獲內政部警政署核撥經費，分4年執行。新建辦公大樓採原址拆除重建，新建工程期間本分局本部、警備隊、交通分隊等單位人員，並向中山國小無償借用舊校區，洽公地址改於雄峰路18號忠孝樓校舍，作為移地辦公處所。

因應新廳舍重建工程規劃設計案，市警局已繳交相關預算報告、圖說等資料，由工務局新建工程處審查，相關期程由新建工程處訂定期程辦理招標等作業。

鼓山分局辦公室將於4月8日起搬遷，預計11個工作天內完成，搬遷前各項前置作業，包括中山國小忠孝樓裝修及機電、環境整理等均已準備就緒。

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