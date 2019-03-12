桃警加強護童、護老專案 去年開出535件不禮讓行人罰單

2019-03-12 22:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局從去年開始啟動「尊重行人路權」宣導工作，並選定易肇事路段加強交通執法，尤其是火車站、學校、百貨公司等區域，若是駕駛、騎士不禮讓行人恐被取締開罰，去年4月間有名王姓機車騎士，被正在值勤的員警發現，騎車行經遠東百貨前的行人穿越道時，因未暫停讓行人先行通過，吃上1200元的罰單，他申訴不成改向桃園地院提起行政訴訟，他主張自己確實有讓行人先走，但畫面會說話，法官裁定駁回。

桃園市警局交通大隊表示，前年底有男童在學校周邊遭撞發生憾事，警方從去年開始啟動「尊重行人路權」宣導工作，並加強取締不禮讓行人的車輛，去年總計取締「車不讓人」共535件；交大表示，避免開罰爭議，取締時會全程錄影，也會視個案來認定是否有違規情事。

交大表示，避免交通憾事發生，警方也持續結合監理站，鎖定學童及年長者宣導，今天就與新竹區監理所中壢監理站、太子駕訓班及桃園客運等單位，到桃園市建德國小舉辦「交通安全愛注意，校園扎根逗陣來」活動，以實際體驗方式教導學童交通安全知識，將行人優先路權、儘量靠路邊行走、行人安全過馬路五步驟「停、看、轉、揮、動」口訣等觀念深植校園。

另因大型車輛事故頻傳，警方也協助監理站彙整事故影片教材，透過實際案例教導學童「內輪差」及「視線死角」等觀念，提高學童的交通事故風險意識，將與大車保持安全距離落實在生活中。

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