安居出擊！13男女摩鐵開毒趴 警查獲1公斤多毒品

2019-03-13 00:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局打毒中心於今天上午透過反毒通報網、通報五分局轄內1家汽車旅館疑有毒趴，五分局長陳錦文即派專案小組現場監控，上午10點多見時機成熟，由副分局長郭永益、謝承甫率偵查隊、警備隊、公園所20餘名警力前往查緝，警方到場時該房間內K煙彌漫，現場有吳姓男子等6男7女在開毒趴。

至於現場男女有無開性愛趴？警方表示，因為警方查緝時間是上午10點多，查緝時間算早，這毒趴才剛開始，沒有發現這群男女有開性愛趴的跡象。

警方在李姓女子身上查獲毒品咖啡包1包重9.7公克、於邱姓女子包包內查獲毒品咖啡包1包12.5公克、一粒眠10粒2.3公克；另現場桌上K盤2個，盤內分別有K他命1.2公克及1.4公克，桌下有K他命1包4.5公克，訊時許姓男子坦承這些毒品是他所有。

警方並檢查在場人所駕駛的汽車，在1輛小客車後方置物箱預備胎放置處查獲K他命高達1005公克，因此車也是許姓男子駕駛，許男坦承那1公斤餘重的K他命是他的。

另在場的5男5女經過尿液初步檢驗均呈現有吸毒的陽性反應，全案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦並向上溯源查緝，以杜絕毒品繼續危害社會。

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