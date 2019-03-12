渣男媒介3少女陪酒 均分酬勞還粗魯硬上乾妹

2019-03-12 21:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕許姓男子想找傳播妹陪酒，22歲郭姓友人聲稱有管道，以1小時1000元為代價，找來2名認識的16歲與1名15歲少女，到摩鐵陪喝酒，3名少女不勝酒力醉倒，郭男竟趁機對其中1名16歲少女與15歲少女指侵，新北地檢署今依乘機性交、強制性交罪嫌起訴郭男。

起訴指出，去年6月27日凌晨，郭男帶著3名少女，一起到新北市樹林區一家汽車旅館與許男喝酒玩樂，聲稱陪酒2小時6000元費用，由4人均分，凌晨3點左右，郭男見15歲少女醉倒沙發，16歲乾妹妹也醉臥床上，起了色心，先撫摸15歲少女胸部、下體再指侵，15歲少女嚇到驚醒，哭求「不要弄我」；郭男轉跑到沙發對乾妹妹指侵，乾妹妹反抗逃到床上，郭男追過去打了她一巴掌將她壓制，二度指侵，乾妹妹傳訊向友人求助「我被人脫光衣服性侵」，友人連忙報警將郭男送辦。

檢方開庭時，郭男辯稱，乾妹妹主動抱他，兩人是合意性交；至於15歲少女，他只有摸對方的手跟背，否認指侵。

但15歲少女指證，看到郭男指侵乾妹妹，對方不停大叫狂哭，郭男掌摑乾妹妹，然後乾妹妹也打了她一巴掌，質問：「為何不救我？」之後警察就趕到摩鐵了，受害兩少女互相作證看到對方被性侵；而另名16歲少女因喝醉在廁所狂吐，許男在廁所照料，也證稱在廁所時聽到乾妹妹尖叫大哭。

檢方依3名少女證詞，乾妹妹求助訊息及受害少女下體擦傷，認定郭男犯行將他起訴。

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