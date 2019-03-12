「以為沒人要」7旬翁路邊偷盆栽遭送辦

2019-03-12 20:09

〔記者王宣晴／新北報導〕77歲的楊姓男子日前凌晨騎車行經新北市三重頂崁街時，發現民宅外擺放著幾盆盆栽，竟心生歹念，還精挑細選偷走其中一盆，犯案後騎車揚長而去，盆栽主人上午出門時發現遭竊，氣得將行竊畫面上傳臉書社團，警方網巡發現介入調查，當天通知楊男到案說明，楊男供稱因為盆栽擺放在外，以為是沒人要的才拿走，否認行竊，但警方訊後仍依竊盜罪嫌將他函送法辦。

警方調查，本月6日凌晨，楊男騎車經過三重頂崁街210巷時，發現一處外牆邊擺放著數盆盆栽，楊男竟停車打量，5秒後選定其中一盆盆栽，下車將盆栽放上腳踏板，隨後揚長而去。

盆栽主人上午外出時驚見心愛的盆栽不見，自行調閱監視器後發現遭竊，氣得將畫面上傳到臉書社團我是三重人，表示該盆栽是店面開幕時友人所贈，因為掉葉才擺放在外，沒想到竟遭竊，警方網巡發現，循線追查鎖定楊男身份，當天下午通知楊男到案說明。

警方表示，楊男否認行竊，供稱以為該盆栽是遭人丟棄在該處，才會撿回家，警方也尋獲遭竊的盆栽，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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