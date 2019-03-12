賓士哥國道逼停機車女騎士 彰檢不起訴！

2019-03-12 21:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕逼車可以是正義的行為！今年1月14日，一位年輕女騎士騎乘白牌重機車闖入國道1號北上員林段，她不斷變換車道超車，後方賓士車駕駛看不過，不斷上前逼車，最後還拔走機車鑰匙，女騎士不滿對賓士哥提告妨害公眾往來安全、強制、強奪3罪。彰化地檢署認為，賓士哥雖有逼車、拔鑰匙行為，是出於受到生命緊急危難，不得已的行為，因此不罰，搶奪鑰匙也無不法企圖，全案獲不起訴。

不起訴處分書指出，1月14日13點20分，陳男（58歲）駕駛車輛行經國道1號北上219公里路段，看見吳姓女子騎乘機車於國道上，竟不斷以車身向右逼進，迫使吳女停車，隨後還拔取機車鑰匙，吳女認為權益受損，對陳男提告。

陳男到案坦承有逼車、拔鑰匙，但否認是犯案行為，指出在西螺交流道就看見吳女騎在外線，當時有按喇叭提醒，以為她只是誤上國道，應該會從北斗交流道離開，未料她繼續行駛，甚至騎在中線並左右變換車道，未打方向燈，覺得國道騎車行為對她與其他用路人都太危險，決定攔下她，看見她仍未熄火，擔心她又騎走，才拔下鑰匙，等拖吊車來便歸還。

檢察官審酌，妨害公眾往來安全罪部分，陳男因避免自己或他人生命、身體、自由財產之緊急危難而出於不得已之行為，且妨害公眾往來安全罪立法目的是保護公眾交通安全，與陳男目的相同，逼車行為也未造成他人損害，屬避難行為不罰。

強制罪部分，查無證據陳男以強制力逼迫吳女行無義務之事，陳男緊急行為保護法益大於侵害吳女行為自由，行為應阻卻違法而不罰；搶奪罪部分，陳男於拖吊車到場時就歸還，並無占有之意，罪嫌不足，全案偵結陳男獲不起訴。

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