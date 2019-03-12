北市垃圾現身巴拉卡公路、大尖山區 檢將清潔公司老闆與員工緩起訴

2019-03-12 20:09

［記者陳恩惠／台北報導］去年3月下旬，位於新北市淡水區巴拉卡公路旁，和新北市汐止區大尖山山區道路旁，有路過民眾發現，遭人惡意傾倒來自北市中山、內湖區的垃圾，新北市環保局據報追查，發現涉案的是北市松山區某清潔公司，士林地檢署日前偵結，將清潔公司周姓老闆、涉嫌傾倒的胡姓及陳姓員工，依違反廢棄物清理法予以緩起訴處分。

緩起訴指出，被告周、胡和陳姓3人，緩起訴期間均為1年，周姓老闆得在8個月內向公庫支付5 萬元，至於胡、陳2人，也得在8個月內向公庫支付2萬元。

檢察官審酌被告3人均坦承犯行，犯後態度良好，周姓老闆對胡、陳2人傾倒垃圾的行為並不知情，周則因僱請員工不當傾倒而受連帶處分，由於胡、陳2人無類似犯罪前科紀錄，且傾倒的垃圾已經在當年的4月2日、4日清理完畢，認為他2人應是一時疏忽觸法，因此予以緩起訴處分。

緩起訴說，周某經營清潔行，2016至2018年承包北市中山區揚昇商業大樓、北市內湖區台北長堤社區管理委員會及佳隆環保公司簽訂廢棄物清運合約，約定由清潔行負責將這些大樓、社區的家戶垃圾，以專用垃圾袋包紮妥當後，運送到北市環保局設置的垃圾收集點。

周某在2018年3月24日指示胡姓員工，駕著自用小貨車分別前往北市中山、內湖區2大樓、社區及環保公司收取垃圾，還拜託後陳姓友人前來幫忙，詎料，收完垃圾後，未送到垃圾收集點處理，晚間反而隨意傾倒在新北市淡水區巴拉卡公路7.5公里處、新北市汐止區大尖山山區道路旁。

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