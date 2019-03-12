金三角安毒製運台犯罪集團扮要角 刑事局：不代表台灣輸出毒品

2019-03-12 17:56

〔記者邱俊福／台北報導〕針對有媒體報導「金三角安毒製運 UN報告：台犯罪集團扮要角」，刑事局對此表示，近年來毒品犯罪集團發展為跨國性、集團性的嚴密組織，由於語言及血統相近，不乏有中國籍、台籍、東南亞地區華人跨域結合的犯罪組織，甲地接單、乙地出貨、丙地轉運的案例層出不窮，且跨國毒品犯罪集團網絡遍布多國，非僅點對點，部分案件固然有台籍犯嫌參與，然並非直接代表毒品由台灣輸出。

刑事局表示，我國打擊毒品策略自106年迄今，置重點於「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」的緝毒政策目標。截毒於關口方面，警方107年於關口查獲毒品案134件、185人，緝獲毒品3393.56公斤。境內緝毒方面，警察機關107年於境內查獲毒品5萬5731件、5 萬9861人，緝獲毒品2萬2237.26公斤。

由於警方落實貫徹「安居緝毒專案」等各項積極境內緝毒作為，已有成效，毒品犯嫌為避免遭查獲，紛紛轉往馬來西亞、菲律賓、印尼等國家從事製造及運輸毒品犯行，毒品運輸路線也刻意迴避入境台灣，採由第三地運往第三地的方式規避遭查獲的風險。

拒毒於境外部分，106年至107年間共計查獲跨國毒品案件39件，緝獲毒品重量3727公斤，如106年8月與日本警察廳合作查獲歷來最大量走私480公斤安非他命、107年2月會同印尼於海上查獲走私安非他命1000公斤案、7月與韓國合作查獲自泰國走私安非他命112公斤案，台籍嫌犯關押於外國的涉毒人犯396人。

刑事局強調，因我國警方所採取「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」的緝毒政策已讓台灣在國際打擊毒品工作上占有重要角色，然面對跨境犯案模式已漸趨全球犯罪趨勢，增加執法機關偵查困境，各國無不重視，加上毒品脈動牽涉全球市場機制而有所移動，除持續掌握國際毒品產銷移動趨勢外，更需要強化各國的相互合作，因此，我國更積極與毒品走私高風險國的執法機關進行情資交流及工作會議， 108年甫開春即成功與韓國、馬來西亞等警方共同阻截跨境運輸毒品犯罪個案，未來亦將持續跨國合作打擊犯罪及掃蕩跨域毒品，達到讓人民「安全有感、犯罪下降」的目標。

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