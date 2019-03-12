婦人癲癇發作去收驚 色道士竟在神桌對她性侵

2019-03-12 15:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名婦人癲癇症發作，婦人老公及兒子帶她找朱姓神壇道士收驚，未料朱男竟趁婦人癲癇發作意識不清，支開婦人老公與兒子，在神桌後方對婦人二度性侵不成，直到第三次硬上才得逞，新北地檢署今依乘機性交罪嫌起訴朱男。

去年10月20日，婦人癲癇症發作意識不清，晚間8時許，婦人老公及兒子將她帶到新北市一間神壇找朱姓道士收驚，朱男見婦人為無反抗能力狀態，起了色心，要婦人老公去超商買餐盒後再到門外燒金紙，另要婦人兒子到神壇跪拜，支開婦人老公與兒子後，先以手揉捏婦人胸部仍覺不滿足，再將婦人帶到神桌後方，攙扶她趴在神桌上，脫去其內褲先指侵，再從她後方試圖以「老漢推車」招式性侵，二度嘗試都未成功，後將婦人身體轉正，強吻其胸部下體性侵得逞。

完事後，朱男將婦人攙扶到椅子上，婦人大喊：「好了沒？好了沒？我要回去」，離開宮廟，婦人泣訴遭到性侵，婦人老公氣炸報警對朱男提告。

庭訊時，朱男辯稱婦人當下並無意識不清，經對方同意才發生性行為，否認犯行。

但醫院診斷書指婦人下體有擦傷，胸部、外陰部也驗出朱男DNA，加上朱男妻子與婦人老公對話錄音有提及到「承認」等語，檢方因此認定朱男犯嫌將他起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/