借筆電誘少女性交 還偷拍手淫影片判刑12月

2019-03-12 14:38

〔記者王定傳／新北報導〕23歲莊姓男子一人分飾兩角，透過聊天軟體與14歲少女小蘭（化名）攀談，得知對方有使用筆電需求，騙稱朋友「SAM」可借用，見面時再裝成「SAM」向小蘭提議可長期出借筆電，經小蘭同意，伸手摸胸、並要求幫他手淫並發生性行為，還趁小蘭不注意時偷拍手淫過程，新北地院依與未滿16歲女子為有對價性交行為罪，判他7個月徒刑，另依拍攝少年猥褻行為影片罪判刑5月。

檢警調查，2017年5月間，莊男透過「BEETALK」交友軟體結識小蘭，得知小蘭有使用筆電需求，表示他的朋友可借她筆電；同年6月10日下午2時許，莊男偽裝成他口中的朋友「SAM」，把小蘭從捷運站帶回家，提議可長期出借筆電，經小蘭同意後，伸手摸胸，再要求幫他手淫，隨後發生性行為。

不僅如此，莊男還持手機拍攝小蘭幫他手淫過程，小蘭母親事後察覺怪異，報警處理，莊男坦承犯行，合議庭認為，莊男被逮後自首有偷拍影片，此部份可減刑，並斥責他所為有礙於被害者身心健全發展，損及她日後對兩性關係認知，所為實屬不該。

不過，合議庭認為，莊男犯罪手段平和、坦承犯行，多次表達有意商談和解，最終因金額差距過大而未能達成等，因此判刑7月及5月；此外，小蘭在偵審時指控莊男是以強迫方式發生性行為，此部份合議庭調查後認為證據不足。

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