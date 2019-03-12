男試槍擊中對街住家 警登門嗆：「有票再來！」

2019-03-12 14:40

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的劉姓男子今日上午竟在4樓住家陽台試槍，擊破對面距離25公尺的民宅玻璃，遭槍擊的鄭姓屋主發現家中玻璃破碎，還發現子彈，嚇得趕緊報案，警方勘驗現場後鎖定劉男，派出大批警力前往查緝，不料，劉男卻極力抵抗，不願開門，警方只能從攀爬外牆，進屋，將劉男及另名呂姓男子壓制，並從貓籠中起出槍彈，將兩人帶回偵訊。

警方調查，無前科的劉男自稱炒股營生，與國小的女兒住在新北市三重進安街的社區4樓，今天上午7時許，因中風行動不便的呂姓男子前往拜訪，劉男等女兒出門去畢業旅行後，仗著酒意拿出一把改造的金牛座手槍及子彈，走到陽台對空試槍後便將槍支藏進家中的貓籠中。

不料，該發子彈卻擊中對面25公尺的公寓5樓民宅，導致陽台及房間的3片玻璃破碎，正準備要上班的鄭姓屋主見狀嚇得報案，警方到場採證，起獲2顆彈頭，並利用彈道比對、目擊者指認，確認劉男涉案，由於嫌犯持有槍支，警方不敢輕忽，派出大批警力前往攻堅。

警方表示，劉男聽到警方登門，不願配合開門，還大喊：「你們有搜索票再來！」並以身體擋住大門，阻止警方攻堅，警方見狀派出3名警力，從隔壁陽台攀爬外牆，順利翻進劉男住處，將極力抵抗的劉男壓制，也控制坐在客廳的呂姓男子。

警方最後在貓籠中起出改造槍枝一把及40發子彈，家中並無毒品等其他違禁品，劉男供稱槍彈是撿到的，昨晚徹夜未眠加上喝酒，精神狀況不佳，因為好奇才會試槍；呂男則供稱不知道劉男怎麼會有槍，當時正在睡覺，聽到槍擊才知道劉男在試槍

但因為兩嫌供詞避重就輕，警方目前仍在突破心防偵訊，追查槍枝上游，訊後將依槍砲、恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/