藝人張庭瑚低頭快閃拒道歉 向檢請求緩起訴處分

2019-03-12 14:46

〔記者陳恩惠／台北報導］偶像劇「愛情白皮書」男主角張庭瑚，上月和友人在KTV慶生喝了2杯紅酒後返家，突然又騎車外出自摔，經警酒測發現超標，張的右臉頰擦傷破相，整張臉腫得跟豬頭一般，被依公共危險罪送辦；張庭瑚今天上午出庭應訊，坦承飲酒後騎車，表示已付萬餘元賠償車主的損失，除了向檢察官請求繳納罰金，以換取緩起訴處分外，還當庭向檢察官要求從秘密通道離開未果，庭訊不到20分鐘便結束。

檢方調查庭結束後，張庭瑚和陪同他出庭的5人中，包括愛情白皮書的製作人劉瑋慈，在4樓偵查庭外的等候區繼續商議，拖延近30分鐘才下樓，離開時除了先前的黑色口罩，特意戴上帽子，還將頭髮撥至眼睛上，全身包得密不透風，由助理拉著快走離開；疑似經紀人的男子表示，希望大家讓他（張庭瑚）「沈浸一下」，至於是否道歉，則以「再說」來搪塞。

據悉，28歲張庭瑚是台灣新生代演員，2013年由公視「刺蝟男孩」飾演第二男主角出道，長相俊秀眼神帶著憂鬱，當時被媒體譽為「下一個藍正龍」，剛上演的新戲則是飾演律師事務所助理律師的男主角。

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