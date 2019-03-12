一氧化碳中毒變多了 苗栗大千醫院1晚收治4病患

2019-03-12 13:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕俗話說「春天後母心！」日前因鋒面及冷氣團南下，天氣驟變為濕冷且溫差變化劇烈，苗栗縣唯一提供24小時高壓氧治療服務的大千醫院，1晚就收治4名一氧化碳中毒病患，年齡從7歲到30歲不等，經治療後都順利出院。

大千醫院表示，這4名病患都是在住家使用熱水器洗澡時，緊閉窗戶，未保持良好通風，造成一氧化碳中毒，其中3人分別由新竹的2家醫院緊急轉診，為一名7歲男童、23歲男性及24歲女性；另一名病患，為30歲女性，由縣內其他醫院轉診。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，一氧化碳中毒時，常見症狀有頭暈、嘔吐、無力或意識改變等，當下除了需盡快將個案移到通風處外，為避免腦部缺氧太久造成傷害，請務必記得第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題，減少遲發性神經後遺症。

蔡建宗也提醒，今年為暖冬，民眾較少長時間使用瓦斯熱水器或暖爐加熱，而容易疏忽保持通風，當突然遇到天氣驟變時，又未再檢查確認，加上天冷門窗緊閉情況下，更容易造成室內一氧化碳濃度積蓄升高，產生中毒情形。

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