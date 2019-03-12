創宮廟神棍性侵19歲女住持 辯：男女朋友正常性交

2019-03-12 12:13

〔記者楊國文／台北報導〕在高雄、桃園等北、中、南部創立宗教社團及宮廟的47歲徐姓男子，以行善佈施獲佳風評，卻被控前年一月的農曆除夕，性侵19歲的宮廟女住持，還痛毆她，直到躲到廁所打電話向母親求才被救出，但徐男辯稱兩人是男友朋友，是正常性交行為，高等法院不採信，今依強制性交將徐男判4年徒刑，可上訴，至於傷害罪則判5月徒刑，可易科罰金15萬元確定。

此被害女住持早在16歲即被母親送到宮廟教育、幫忙，她另指控17歲起約3年間，被徐男視為禁臠，共性侵她90次，不過，高院認定只有女住持的指述，並無補強證據，今判此性侵部份無罪，可上訴。

檢方起訴，受害女住持於2012年、16歲時，與媽媽到南投參加徐男舉辦的法會，徐男向她的媽媽建議送到宮廟教育、幫忙，比較不會變壞，此後她便跟著徐男在宮廟幫忙。

女住持指控，2014年8月間她與徐男南下高雄參加慈善活動，晚上她獨自入住摩鐵，睡到凌晨徐男突然闖入、性侵，當天她正逢生理期仍遭得逞，擔心事件曝光、丟臉而不敢聲張。徐男見兒子不願接手宮務，直接派任年紀輕輕的她擔任宮廟主持。

她指控徐男藉著她住在宮廟機會，從2014年8月起至2017年1月，約以每週2次的頻率性侵她，只要她反抗便遭恫嚇「要打斷妳的腳」、「對妳家人下符」，使她乖乖就範，性侵她90次。

2017年1月27日除夕夜，徐男再度性侵當時19歲的女住持，她雖極力反抗，慘遭扯髮、掌摑、毆打，致左眼瘀青、腦震盪，她躲到廁所至隔天凌晨，打電話向母親求救才報警救人獲救，結束這場惡夢。

徐男否認性侵女住持，兩人是男女朋友，與他「契合」可以脫離陰霾，兩人在宮廟算是同居，至於除夕夜也是正常性交，她耳上傷勢是自己跌倒造成的。

高院認為，少女指證歷歷，且有醫院驗傷證明，DNA比對與徐男吻合，今依依強制性交判徐男4年徒刑，可上訴，傷害罪則判5月徒刑，可易科罰金15萬元確定。#

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