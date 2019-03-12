越南妹來台相親收金飾、美金後失聯 他告媒人…

2019-03-12 11:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］32歲蔡姓女子有意把越南籍、17歲姪女，介紹給老公的黃姓同事，姪女來台與黃男見面後雙方互有好感並有結婚打算，黃男依約買了15萬元金飾及交付3000元美金，沒想到少女帶回越南後就失聯，黃男認為，他原本將金飾交給蔡女保管，必須在少女與他結婚時才能交付，但蔡女卻逕自交付，害他損失慘重，因此控告蔡女涉嫌侵占，桃園地檢署檢察官認為，蔡女並非將金飾占為己有，不構成侵占罪，偵結予以不起訴，要黃男改循民事途徑討回金飾及現金。

蔡女對於被控侵占不斷喊冤，她說，黃男是她丈夫的同事，去年她返回越南探視，其哥哥看她在台灣過得不錯，就提議要把17歲女兒也嫁來台灣，她便想起仍單身的黃男，就先讓兩人視訊，之後姪女也來台灣，兩人見面互有好感，其哥哥希望能有金飾跟4000元美元作為聘金，金飾跟現金都被姪女帶回越南了。

黃男則說，他將15萬元金飾先交給蔡女保管，曾交代須在與少女辦理結婚時，蔡女才能將金飾交付，如今害他人財兩失，認為蔡女涉嫌侵占。

檢方指出，蔡女已將金飾交給姪女，並沒有占為己有，與侵占罪構成要件不符，並有提出姪女配戴金飾的照片，因此偵結予以不起訴，雙方的糾紛應循民事途徑解決。

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