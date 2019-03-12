192公分警察太高大 通緝犯見到莫名驚恐

2019-03-12 11:18

［記者楊政郡／台中報導］黃姓詐欺、恐嚇等案通緝犯，本月9日在台中市中華路騎機車返家途中，停等紅燈之際看到身旁一位192公分，模特兒長相的制服警察劉員，一時好奇、驚艷，竟紅燈違規迴轉想跑！引來劉員盤查，暴露了通緝犯身分，黃男嘆說劉實在太高了，讓他感到莫名驚恐，才會慌了想跑，警方訊後押解台中地檢署歸案。

警方調查，36歲黃男是台中及桃園地檢署發布的恐嚇及詐欺案通緝犯，本月9日騎機車在中華路上，看見大誠所警員劉源昇及女警施雅涵在巡邏，於停等紅燈時違規迴轉，引起劉員的注意，進而攔查發現是通緝犯身分。

經查黃男有毀損、恐嚇及公危等前科，且為兩地檢署同時發布通緝犯。警方詢問黃男為何看見警察了，還要違規迴轉，反而引起警方注意？黃男說他也不知道，就是看到劉員實在太高大了，穿上警察制服，有一種莫名驚恐，讓他下意識就想逃離，一時就心慌。直呼怎麼會有那麼高的警察，真是太可怕了。

這位高大員警劉源昇，大學就讀體育系，後投入警界工作1年多許，工作認真、績效良好，同時也因為身形高大，是警界模特兒，和其同為警察的未婚妻楊舒婷，日前才一起擔任警察局員工限定帽T及棒球帽的模特兒拍照，一時傳為佳話。

劉員和楊員係警察受訓期間認識，彼此有共同的理想，希望能一同守護社會的治安，劉員戲稱和楊員一同擔任警界MODEL的照片，就是他們倆最好的結婚照！

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