妙齡女公墓驚魂！毒蟲攔車搶劫 劫色不成劫財

2019-03-12 11:08

［記者楊政郡／台中報導］林女凌晨獨自騎機車，經石岡區第四公墓被一部自小客車無故攔截，雖閃過繼續直行，戴姓駕駛仍追上來且持拖把鋁杆兇狠喝令她下車，林女下跪請求放過她，假意配合偷偷撥手機報警，此舉惹惱戴嫌，先搶走林女錢包未遂（林女又拿回），最後搶走林女肩背包（內有外套及化妝包），同日上午戴嫌就因毒品案被東勢分局逮捕，順利取出林女肩背包等物，檢察官依加重強盜罪起訴戴嫌。

檢察官調查，今年元月5日凌晨1時林女（20幾歲）下班獨自1人騎機車，經石岡區第四公墓，天色昏暗，突然一部自小客車超前攔截，林女機警繞道後繼續加油直行，但戴姓駕駛不死心追上來，尾隨林女到東勢區東關路麥當勞（營業至晚間12時）停車場，林女想先停車找人求助，不料戴嫌下車持拖把鋁杆兇狠喝令她下車，且顯然想劫色，喝令上他的車。

林女見四下無人可求救，下跪示弱求情，對方又凶神惡煞，佯稱願意配合上他的車，一方面則走向機車打開置物箱打手機報警，戴嫌發現惱怒，衝向林女搶走黑色錢包丟進他的副駕駛座，並要她上車，林女配合走向副駕駛座，趁隙伸手拿走自己的錢包又再度逃逸，戴嫌不甘心肉票逃了，拿走林女機車腳踏墊上的肩背包（內有外套及化莊包）及拔走機車鑰匙，鋁杆則丟在現場後離去，劫色不成改劫財。

林女逃跑後報警，帶員警回到麥當勞停車場，警扣得鋁杆一支，並調閱附近監視器，發現戴某的自小客車，並展開追緝。

當天上午戴嫌已因另起毒品案，被東勢分局逮捕，警方並搜索戴嫌住處，命他交出林女肩背包及機車鑰匙。

戴嫌到案坦承拿走肩背包，但否認是強盜行為，檢察官認為被告夜深人靜，攜帶凶器對付單身弱女子，認定屬加重強盜罪起訴。

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