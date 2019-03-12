新官上任第一天 基隆市警局長親自帶隊臨檢

2019-03-12 09:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局新任局長詹永茂昨日甫到基隆上任，下午即刻召集第一線的幹部，安排於晚間對易發生聚眾鬥毆場所如KTV、PUB、小吃部，電子遊藝場所等地方，進行臨檢，並逐一逐間，各包廂酒客查身分，行動直至今日凌晨。詹局長也親自呼籲場所管理負責人，店外不得有圍事、鬥毆等事件，若發生不法，應通報給警方。

警方昨日深夜，召集大批警力，前往KTV等地進行臨檢，局長詹永茂當場向業者宣導告誡「三不二通報」，要求店內絕不容許有施用毒品、販毒、槍擊或鬥毆情事，店外則不得有圍事、酒客、尋仇者打架滋事等情事。

也希望業者能在顧客飲酒後，協助代叫計程車或代駕，不得將車鑰匙歸還酒客，如發現有上述店內、店外不法情事，或有衝突、糾紛徵候，應立即向警方通報，防制暴力等案件發生。

詹永茂也提醒業者，代客泊車絕不能把鑰匙還給酒客，若路檢查獲酒駕案件，經回溯飲酒地點，若發現駕駛人有飲酒情事，店家未予勸阻任其駕車離開，警方將依警察職權行使法，將店家列為治安要點，重點式密集臨檢，有效杜絕酒後駕車行為發生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/