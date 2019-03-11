3/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-03-11 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月11日）開獎的第108000020期威力彩、第108000060期雙贏彩、第108000060期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000020期威力彩中獎號碼為：「11、15、21、27、28、33，第二區：06」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共190注中獎，每注可得4000元；陸獎共1161注中獎，每注可得800元；柒獎共2515注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4010注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5534注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2824注中獎，每注可得100元。

第108000020期38樂合彩中獎號碼為「11、15、21、27、28、33」，五合摃龜；四合共1注中獎，可獨得6萬7500元；三合57注中獎，每注可得5750元；二合共1674注中獎，每注可得750元。

第108000060期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、08、09、10、11、12、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共301注中獎，每注可得500元；肆獎共4489注獲得，每注可獲得100元。

第108000060期今彩539中獎號碼為「06、08、16、26、30」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共6598注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2874注獲得，每注可獲得50元。

第108000060期39樂合彩中獎號碼為「06、08、16、26、30」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共172注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5190注中獎，每注可得1125元。

第108000060期3星彩中獎號碼為「440」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000060期4星彩中獎號碼為「0018」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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